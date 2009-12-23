Доработать 2 главу диплома, написать выводы

Тема диплома мотивация госслужащих на примере налоговой инспекции г. Москвы. 2 глава готова, но необходимо отразить специфику работы гос. учреждения, написать о том что многие методы мотивации применяемые в коммерческих организациях, невозможно использовать в налоговой инспекции поскольку деятельность директивна, зарплату платит государство и тд. Также более поподробно описать структуру и деятельность, какой нибудь налоговой инспеции. Нужно дописать порядка 10 страниц 2 главы и выводы на 3 странички.

Глава 2. Исследование процесса мотивации в государственной службе на примере ФНС.

2.1 Общая характеристика и структуры управления инспекции ФНС .

2.2 Анализ системы управления персоналом и анализ человеческих ресурсов в ФНС.

2.3 Анализ политики мотивации государственных служащих в ФНС.

2.4. Рекомендации по оптимизации политики мотивации государственных служащих в ФНС.

На выполнение 3-4 дня.