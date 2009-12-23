Доработать 2 главу диплома, написать выводы

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки192 просмотра
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Тема диплома мотивация госслужащих на примере налоговой инспекции г. Москвы. 2 глава готова, но необходимо отразить специфику работы гос. учреждения, написать о том что многие методы мотивации применяемые в коммерческих организациях, невозможно использовать в налоговой инспекции поскольку деятельность директивна, зарплату платит государство и тд. Также более поподробно описать структуру и деятельность, какой нибудь налоговой инспеции. Нужно дописать порядка 10 страниц 2 главы и выводы на 3 странички.

Глава 2. Исследование процесса мотивации в государственной службе на примере ФНС.

2.1 Общая характеристика и структуры управления инспекции ФНС .

2.2 Анализ системы управления персоналом и анализ человеческих ресурсов в ФНС.

2.3 Анализ политики мотивации государственных служащих в ФНС.

2.4. Рекомендации по оптимизации политики мотивации государственных служащих в ФНС.

На выполнение 3-4 дня.

14 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$30
4 дня
2 глава диплома и выводы были сделаны в кратчайшие сроки, спасибо.
Спасибо, Александр за работу. Работать было легко и комфортно. Рекомендую!