Курсовая работа по Физкультуре

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Тема: Физиологические и морфологические особенности организма пловца

Требования: интервал 1,5; поля верхнее 2,5, нижнее 2,0, левое 3,0, правое 1,5; кол-во знаков на строчке 65 + -3; на странице 30 строк сплошного текста; гарнитура TAIMS NEW ROMAN; шрифт 14; номер страницы - сверху в центре, начиная со второй страницы (титульный лист - 1, но номер не ставить; кол-во листов - 25-30. В ведении обязательно актуальность работы, цель, предмет, задачи, объект исследования.

Оригинальность не менее 80%.

Составные части работы:

1. титульный лист

2. оглавление (содержание)

3. введение

4. текст по главам

5. выводы

6. список литературы

7. приложения

Оригинальность текста не менее 80%.

Срок выполнения 01.12.2009

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14 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
njuta
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работа была выполнена на высоком уровне, согласно всем требованиям в сжатые сроки. Всем рекомендую Анну, как профессионального исполнителя.
Арсений отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.