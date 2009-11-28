Курсовой проект "Технология машиностроения", 4курс

Необходим курсовой проект по специальности "Технология машиностроения".

По имеющемуся заводскому чертежу и техпроцесу выполнить:

1.Вступление

2.Анализ служебного назначения машины, узла, детали. Описание конструктивных особенностей детали и условий её эксплуатации.

3.Анализ технических требований изготовления детали.

4.Определение типа производства и организационных условий работы.

5.Выбор способа получения заготовки и разработка технических требований к ней

6.Анализ технологической операции существующего техпроцесса

7.Анализ и обоснование схемы базирования и закрепления заготовки

8.Обоснование выбора металлорежущего станка

9.Расчет режимов резания

10.Техническое нормирование операции

11.Выводы

12.Чертеж заготовки , чертеж листа маршрутного техпроцесса .

Окончательный выбор будет сделан в выбор предложения с приемлимой ценой.

Все предложения публиковать в проекте с стоимостью и сроками.