Курсовой проект "Технология машиностроения", 4курс

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Необходим курсовой проект по специальности "Технология машиностроения".

По имеющемуся заводскому чертежу и техпроцесу выполнить:

1.Вступление

2.Анализ служебного назначения машины, узла, детали. Описание конструктивных особенностей детали и условий её эксплуатации.

3.Анализ технических требований изготовления детали.

4.Определение типа производства и организационных условий работы.

5.Выбор способа получения заготовки и разработка технических требований к ней

6.Анализ технологической операции существующего техпроцесса

7.Анализ и обоснование схемы базирования и закрепления заготовки

8.Обоснование выбора металлорежущего станка

9.Расчет режимов резания

10.Техническое нормирование операции

11.Выводы

12.Чертеж заготовки , чертеж листа маршрутного техпроцесса .

Окончательный выбор будет сделан в выбор предложения с приемлимой ценой.

Все предложения публиковать в проекте с стоимостью и сроками.

14 лет назад
OAnomalia
Оля 
36 летТурция
16 лет в сервисе
Была
год назад
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