АРМ секреторя деканата

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Требуется написать курсовую работу на тему: "Автоматизированное рабочее место секретаря деканата"
План:
Введение
1. Анализ предметной области
1.1. Документооборот
1.2. Информатизация образования
1.3. Технико-экономическая характеристика предметной области
1.4. Постановка задачи
Вывод
2. Проектирование АРМ
2.1. Информационное обеспечение
2.1.1. Информационная модель и её описание
2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования
2.1.3. Характеристика первичных документов с нормативно-справочной и входной оперативной информацией
2.1.4. Инфологическая модель базы данных
2.1.5. Характеристики даталогической модели базы данных
2.1.6. Характеристика результатной информации
2.2. Обеспечение задачи
2.2.1. Программное обеспечение задачи
2.2.2. Технологическое обеспечение задачи
Вывод
Заключение
Список литературы
Приложение
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