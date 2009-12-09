АРМ секреторя деканата

$150
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен10 заявок362 просмотра
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Требуется написать курсовую работу на тему: "Автоматизированное рабочее место секретаря деканата"

План:

Введение

1. Анализ предметной области

1.1. Документооборот

1.2. Информатизация образования

1.3. Технико-экономическая характеристика предметной области

1.4. Постановка задачи

Вывод

2. Проектирование АРМ

2.1. Информационное обеспечение

2.1.1. Информационная модель и её описание

2.1.2. Используемые классификаторы и системы кодирования

2.1.3. Характеристика первичных документов с нормативно-справочной и входной оперативной информацией

2.1.4. Инфологическая модель базы данных

2.1.5. Характеристики даталогической модели базы данных

2.1.6. Характеристика результатной информации

2.2. Обеспечение задачи

2.2.1. Программное обеспечение задачи

2.2.2. Технологическое обеспечение задачи

Вывод

Заключение

Список литературы

Приложение

14 лет назад
LenaElena
Елена 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
gigasoft
Keitaro 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад
$150
4 дня
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