Курсовые по дисциплине: «Гражданское право»

Необходимо написать курсову работу. Тема "Порядок створення і резерв сумнівних боргів" Курсовая желательно на укр.языке, с соблюдением всех стандртных требований укр. Вузов, уровень антиплагиата не менее 80%. Если не получается на украинском, но Вы сможете написать - ...