Реферат по мировой экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок237 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

по сроку 8.12.09

Предложения только в проект.

14 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
  • Похожие заказы

  • Курсовая работа

    $50

    Необходимо написать курсову работу. Тема "Порядок створення і резерв сумнівних боргів" Курсовая желательно на укр.языке, с соблюдением всех стандртных требований укр. Вузов, уровень антиплагиата не менее 80%. Если не получается на украинском, но Вы сможете написать - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат

    $14

    Военная кафедра Сроки до 3 декабря Подробная информация в прикрепленном файле Предоплата после предоставления плана

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Структура и методы сертификации на предприятии

    Может у кого-то есть материал о структуре и методах сертификации по какому-то предприятию? (Сахалинский ЦСМ - не подходит). Хоть пару абзацев. Оставляйте цену и описание своего предложения.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • АРМ секреторя деканата

    $150

    Требуется написать курсовую работу на тему: "Автоматизированное рабочее место секретаря деканата" План: Введение 1. Анализ предметной области 1.1. Документооборот 1.2. Информатизация образования 1.3. Технико-экономическая характеристика предметной области 1.4. Постановка задачи Вывод 2. Проектирование АРМ 2.1. Информационное обеспечение 2.1.1. Информационная модель и её описание 2.1.2. Используемые классификаторы и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Курсовой проект "Технология машиностроения", 4курс

    Необходим курсовой проект по специальности "Технология машиностроения". По имеющемуся заводскому чертежу и техпроцесу выполнить: 1.Вступление 2.Анализ служебного назначения машины, узла, детали. Описание конструктивных особенностей детали и условий её эксплуатации. 3.Анализ технических требований изготовления детали. 4.Определение типа производства и организационных ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аналитическая часть диплома

    Требуется написать аналитическую часть диплома "Оптимизация системы управления персоналом на примере организации" Есть сайт организации (оптово-торговая) и несколько положений по ней, никаких других данных нет. нужно проанализировать существующую систему персонала (по сути придумать,т.к. материала минимум) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Системый анализ

    Тема: "Информационная система на предприятии" 1. Провести анализ системы - определить цель функционирования - классифицируйте систему и определите ее свойства - закономерности функционирования - определить внешние факторы, воздействующие на систему (в модели должно быть не менее 5 факторов) 2. Провести ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад