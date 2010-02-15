Разработка системы контроля за оплатой заказов

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки370 просмотров
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Необходимо написать Дипломную Работу, на тему выше. Рассмотрю все предложения. [email protected], 65312326.

14 лет назад
iflyn
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$500
10 дней
Спасибо огромное Алексею! Работа была выполнена качественно и в срок, защищена на пять балов. Благодаря Алексею еще одним "образованным" человеком стало больше. )))
Отличный заказчик. Четкая формулировка, всегда на связи, оплата в срок. Рад был сотрудничать!