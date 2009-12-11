Нужен подпункт главы (HR-менеджмент)

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Нужна информация для подпункта к главе об Особенностях организации HR-менеджмента (управление чел ресурсами, управление персоналом) следующего содержания:

Особенности Управления ЧР в различных странах (напр. США, Япония, Европа) и сравнение с российским опытом управления персоналом. Объем небольшой страниц 5-10

Называйте сумму и сроки. Срок до завтра. (обратите внимание это всего лишь подпункт к одной из глав диплома)

14 лет назад
Prettyy
Юля 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо Елене за оперативную и качественную работу. Всем рекомендую.
Очень терпеливый и честный заказчик. +100