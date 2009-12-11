Нужен подпункт главы (HR-менеджмент)

Нужна информация для подпункта к главе об Особенностях организации HR-менеджмента (управление чел ресурсами, управление персоналом) следующего содержания:

Особенности Управления ЧР в различных странах (напр. США, Япония, Европа) и сравнение с российским опытом управления персоналом. Объем небольшой страниц 5-10

Называйте сумму и сроки. Срок до завтра. (обратите внимание это всего лишь подпункт к одной из глав диплома)