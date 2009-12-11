Нужен подпункт главы (HR-менеджмент)

Необходимо написать Дипломную Работу, на тему выше. Рассмотрю все предложения. [email protected], 65312326.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна информация для подпункта к главе об Особенностях организации HR-менеджмента (управление чел ресурсами, управление персоналом) следующего содержания:
Особенности Управления ЧР в различных странах (напр. США, Япония, Европа) и сравнение с российским опытом управления персоналом. Объем небольшой страниц 5-10
Называйте сумму и сроки. Срок до завтра. (обратите внимание это всего лишь подпункт к одной из глав диплома)
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