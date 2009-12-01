Курсовая для Серой Марии (sussy)

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка195 просмотров
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Стандартная курсовая, тему - в личку.

14 лет назад
soroka000
Владимир 
70 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Как работодатель не часто сталкиваюсь со столь четким и качественным выполнением разных работ, как в данном случае. Компания "Школьник-Студент-Выпускник" в лице Марии достойно показывает себя на этом сайте. Спасибо за работу. Владимир Круковер, доктор наук, фрилансер и заказчик.
Отличный заказчик. Понятно ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.