Курсовая для Серой Марии (sussy)

Как работодатель не часто сталкиваюсь со столь четким и качественным выполнением разных работ, как в данном случае. Компания "Школьник-Студент-Выпускник" в лице Марии достойно показывает себя на этом сайте. Спасибо за работу. Владимир Круковер, доктор наук, фрилансер и заказчик.