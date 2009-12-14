Курсовая по организации предпринимательского дела

Требуется выполнение расчётной части работы, теоретическая уже есть по организации предпринимательского дела (организация собственного дела). Выполняются расчёты в виде заданий под конкретный номер варианта, в моём случае - это номер 2.

Все расчёты должны быть выполнены ПОДРОБНО с использованием редактора формул.

Стоимость работы от 450 рублей, возможно повышение цены.