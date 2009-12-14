Курсовая по организации предпринимательского дела

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Требуется выполнение расчётной части работы, теоретическая уже есть по организации предпринимательского дела (организация собственного дела). Выполняются расчёты в виде заданий под конкретный номер варианта, в моём случае - это номер 2.

Все расчёты должны быть выполнены ПОДРОБНО с использованием редактора формул.

Стоимость работы от 450 рублей, возможно повышение цены.

14 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
imelen
Елена 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
5 дней
Как всегда Елена прекрасно справилась с работой, а потому прекращать сотрудничество с ней я не намерен =)
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