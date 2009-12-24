Курсовая работа по организации производства

$30
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки274 просмотра
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Требуется выполнение расчётной части работы по организации производства. Расчёты даны в виде 7задач, которые требуется решить. Позже они будут включены в курсовую. Выполнить нужно вариант № 2.

Цена: от 600 рублей. Оставляйте ваши предложения.

Работа должна быть расписана грамотно и очень чётко с подобными пояснениями расчётов. Формулы вставляются РЕДАКТОРОМ ФОРМУЛ!!!

14 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
imelen
Елена 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
Задачи выполнены оперативно и подробно расписаны. В очередной раз доволен сотрудничеством =)
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