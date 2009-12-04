Приватное задание для professor1978

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка171 просмотр
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Требуется написать реферат.

14 лет назад
klenovnn
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$20
3 дня
Ольга прекрасно справилась с работой. Отзывчивая и учитывает человеческий фактор. Непременно продолжу сотрудничество.
Николай надежный и проверенный заказчик. Ответственно относится к постановке задачи, всегда на связи, в общении - никаких проблем. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Рекомендую!