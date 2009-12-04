Организация строительного производства

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Вид работы: Курсовая работа

Дисциплина работы: Организация строительного производства

Тема работы: Сетевой график, календарный план, расчеты.

Объем работы:

Особые требования: СМ. ВЛОЖЕНИЕ ( по ссылке:files.mail.ru/RZT6ME). ЗАДАНИЕ + ОБРАЗЕЦ.

Срок – 4.12.09 к 12ч.

Предложения по цене пишите лично.

С автором, выполнившим работу качественно, планирую дальнейшее сотрудничество.

ася: 387537322

[email protected]

Анна

14 лет назад
Profi-fri
Анна 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад