Экономика, курсовая работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить курсовую работу по экономике, теория

Срок - 5 дней

Проверка на плагиат

Оставляйте предложения

14 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад