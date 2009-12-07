Курсовая работа

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Необходимо выполнить курсовую работу по статистике(4 задачи). Срок до 5 дней. Оплата 400 р +отзыв. Оплата через WebMoney.

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14 лет назад
alina24
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
crol07
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$13
4 дня
Оксана делала для меня курсовую работу по статистике. Работа выполнена в срок, со всеми пояснениями, с подробным описанием решения задач. Все пожелания учтены и выполнены. Работой довольна, буду еще обращаться. Спасибо.