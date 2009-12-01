Курсовой "Экономика"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Практика. Расчеты.

Методичку с подробным заданием вышлю на почту заинтересовавшимся.

Пишите на [email protected] с пометкой "Экономика"

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад