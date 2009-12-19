Курсовые по электромеханике

Тема: Разработка макрологистической цепи процесса товародвижения на примере стройматериалов в Россию (на примере гипсокартона). Замечание преподавателя - курсовая выполнена не по методичке. Заинтересовавшимся методичку вышлем по эл. почте.(объем не позволяет прикрепить методичку) Срок 3 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать два курсовых проекта по асинхронному электродвигателю с короткозамкнутым ротором
Срок 19.12.2009 10.00 по МСК
Вся информация направляется по почте.
Жду ваших предложений.
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