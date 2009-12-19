Курсовые по электромеханике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Требуется написать два курсовых проекта по асинхронному электродвигателю с короткозамкнутым ротором

Срок 19.12.2009 10.00 по МСК

Вся информация направляется по почте.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад