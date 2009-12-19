Курсовые по электромеханике

Доброго дня! Необходимо выполнить курсовой по дисциплине "Финансовый менеджмент". Теории минимум, основа работы - практическая часть. Задания и имеющиеся методические материалы будут высланы автору. В личку без отклика в проекте прошу не писать. Стоимость договорная, время выполнения - примерно до ...