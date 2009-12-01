Курсовая, предмет "Технология производства круп"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки222 просмотра
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Тема "Разработка технологической схемы производства круп из овса"

Курсовая нужна лично мне, то есть я не посредник. Более подробная информация, после оглашения ориентировочной стоимости и объёма материалов. Язык русский/украинский, желательно украинский, но русский так же подходит (потом сам переведу).

Подробности: http://www.weblancer.net/projects/162855.html

14 лет назад
Vitkus
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад