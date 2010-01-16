Курсовая по АФХДП

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Предмет: Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Тема: "Анализ дебиторской задолженности"

Объём 40 листов

Срок 7 дней

Проверка на плагиат

План работы:

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические аспекты управления дебиторской задолженностью предприятия.

1.1. Понятие, сущность и виды дебиторской задолженности

1.2. Технология управления и методы реализации функций управления дебиторской задолженностью

1.3. Пути совершенствования управления текущей дебиторской задолженностью.

Глава 2. Анализ дебиторской задолженности предприятия на примере «»

2.1. Краткая характеристика предприятия «»

2. 2. Анализ дебиторской задолженности «»

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ECONOMIST
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
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