Курсовая по АФХДП

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Предмет: Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Тема: "Анализ дебиторской задолженности"
Объём 40 листов
Срок 7 дней
Проверка на плагиат
План работы:
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты управления дебиторской задолженностью предприятия.
1.1. Понятие, сущность и виды дебиторской задолженности
1.2. Технология управления и методы реализации функций управления дебиторской задолженностью
1.3. Пути совершенствования управления текущей дебиторской задолженностью.
Глава 2. Анализ дебиторской задолженности предприятия на примере «»
2.1. Краткая характеристика предприятия «»
2. 2. Анализ дебиторской задолженности «»
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
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