Теоретическая часть курсовой по дизайну

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка115 просмотров
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ТЕМА- Этнический стиль в оформлении жилого интерьера" (или другими словами "Африканский стиль в оформлении комнаты ДЛЯ ПОДРОСТКА".

ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА

МЫ ПИШЕМ ТОЛЬКО ТЕОРИЮ

ЗАДАЧИ,которые нужно выявить:

- исследовать состояние современного использования этностиля в жилом помещении,

-определить особенности дизайнерской деятельности по оформлению жилого помещения.

-учет психологических особенностей подростка в оформлении его комнаты.

ЦЕЛИ:

-выявить особенности этностиля в области оформления жилого интерьера.

При написании курсовой еще необходимо затронуть культуру африканских племен,их искусство.От этого,по сути дела,мне нужно отталкиваться.Практическую часть(эскизы) клиент сделает сам

Литература 20 источников, ссылки подстрочные с указанием страниц, методичка будет завтра

ОБЪЕМ -30-35 листов

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 90-100%

СРОК 8.12.2009 г.

ЦЕНА 600 рублей

14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад