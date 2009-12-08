Теоретическая часть курсовой по дизайну

Всем привет! Нужно сделать курсач. Что в нем нужно сделать - описать работу схемы(всей схемы именно! это теория), рассчитать элементы (резисторы транзисторы... это практика), перерисовать схему в Компас (желательно туда, но можно вприцнепе и в другой ...