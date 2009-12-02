Курсоой проект, эл. схема (срочно)

Всем привет!

Нужно сделать курсач. Что в нем нужно сделать - описать работу схемы(всей схемы именно! это теория), рассчитать элементы (резисторы транзисторы... это практика), перерисовать схему в Компас (желательно туда, но можно вприцнепе и в другой проге).

Что у меня есть:

- диплом с нужной мне схемой. (соот-но там есть и все элементы их обозначение и рассчет думаю тоже есть). Схема нарисована в какойто программе (возможно Visio...точно не помню)

- описание работы пары микроконтроллеров из данной схемы.

- еще много разных книжек по моей теме

Т.е. материал есть(плюс материал, который у вас будет или вы найдете). Нужно только это все собрать в курсач ну и разобраться с работой схемы.

Курсач нужен как можно быстрее. Роль играет не столько цена, сколько именно уложиться в срок и сделать курсач хорошо, с умом.

Жду от вас предложений по цене и срокам.