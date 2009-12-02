Курсоой проект, эл. схема (срочно)

Тема "Разработка технологической схемы производства круп из овса" Курсовая нужна лично мне, то есть я не посредник. Более подробная информация, после оглашения ориентировочной стоимости и объёма материалов. Язык русский/украинский, желательно украинский, но русский так же подходит ...
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Всем привет!
Нужно сделать курсач. Что в нем нужно сделать - описать работу схемы(всей схемы именно! это теория), рассчитать элементы (резисторы транзисторы... это практика), перерисовать схему в Компас (желательно туда, но можно вприцнепе и в другой проге).
Что у меня есть:
- диплом с нужной мне схемой. (соот-но там есть и все элементы их обозначение и рассчет думаю тоже есть). Схема нарисована в какойто программе (возможно Visio...точно не помню)
- описание работы пары микроконтроллеров из данной схемы.
- еще много разных книжек по моей теме
Т.е. материал есть(плюс материал, который у вас будет или вы найдете). Нужно только это все собрать в курсач ну и разобраться с работой схемы.
Курсач нужен как можно быстрее. Роль играет не столько цена, сколько именно уложиться в срок и сделать курсач хорошо, с умом.
Жду от вас предложений по цене и срокам.
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