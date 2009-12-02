Курсовая работа

По предмету: «Реструктуризация»

Тема: «Влияние государственного регулирования процесса реструктуризации на деятельность предприятия»

Состоит из 2- частей:

- теоретическая

- практическая

Нужно сделать КАЧЕСТВЕННО. Оформить как полагается. Всё расписать.

В практической части нужно взять баланс любого предприятия, и по нему рассчитывать различные показатели.

П.С.: Если что смогу скинуть курсачи по даному предмету, на другие темы, которые уже были оценены. Чтобы знать что и как должно выглядеть.