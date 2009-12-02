Тема "Разработка технологической схемы производства круп из овса" Курсовая нужна лично мне, то есть я не посредник. Более подробная информация, после оглашения ориентировочной стоимости и объёма материалов. Язык русский/украинский, желательно украинский, но русский так же подходит ...
Пути повышения кредитоспособности предприятия
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Необходимо выполнить дипломную работу на тему Пути повышения кредитоспособности предприятия (на примере М- видио), отчетность компании и ее анализ есть на сайте. Срок до 5 декабря!!!!
В работе 3 главы 1 - теория, 2- анализ предприятия (финансового состояния и кредитоспособности) - 3 - разработка мероприятий по повышению кредитоспособности (здесь обязательно расчеты эффективности мероприятий, ожиданий после внедрения мероприятий).
Методические указания вышлю.
Отклики на проект отправлять по адресу: [email protected]
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