Уважаемые, фрилансеры!

Необходимо выполнить дипломную работу на тему Пути повышения кредитоспособности предприятия (на примере М- видио), отчетность компании и ее анализ есть на сайте. Срок до 5 декабря!!!!

В работе 3 главы 1 - теория, 2- анализ предприятия (финансового состояния и кредитоспособности) - 3 - разработка мероприятий по повышению кредитоспособности (здесь обязательно расчеты эффективности мероприятий, ожиданий после внедрения мероприятий).

Методические указания вышлю.

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