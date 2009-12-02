Пути повышения кредитоспособности предприятия

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки195 просмотров
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Уважаемые, фрилансеры!

Необходимо выполнить дипломную работу на тему Пути повышения кредитоспособности предприятия (на примере М- видио), отчетность компании и ее анализ есть на сайте. Срок до 5 декабря!!!!

В работе 3 главы 1 - теория, 2- анализ предприятия (финансового состояния и кредитоспособности) - 3 - разработка мероприятий по повышению кредитоспособности (здесь обязательно расчеты эффективности мероприятий, ожиданий после внедрения мероприятий).

Методические указания вышлю.

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14 лет назад
mksvetlana
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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