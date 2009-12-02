Курсовая по налогам

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок157 просмотров
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Необходимо сделать 2 курсовые (2 варианта) по налогам и налогообложению.

Составить отчетность, просчитать ЕСН, остаточную стоимость, налог на имущество, на прибыль и т.д.

Для тех кто разбирается в этом не составит труда.

14 лет назад
LoveJoy
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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