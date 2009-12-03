Сервис хранилища электронных документов

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Полное название: Сервис хранилища электронных документов с возможностью потекстового поиска

Требования к работе во вложении.

Срок выполнения - до 4-х дней.

Требуется человек, который впоследствии сможет постоянно выполнять подобные работы (требования отличаются: от простых Swing клиент-серверов до клиент-серверов с web-сервисами).

С записками.

14 лет назад
qwerty1986
Павел 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов