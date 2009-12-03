См вложенный фаил Нужен реферат предмет ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ Нужно две любые темы на ваш выбор желательно 2 исполнителя Объем 25-35 листов оформление строго по методичке Плагиат от 85% и выше Пишите ваши цены и сроки
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Полное название: Сервис хранилища электронных документов с возможностью потекстового поиска
Требования к работе во вложении.
Срок выполнения - до 4-х дней.
Требуется человек, который впоследствии сможет постоянно выполнять подобные работы (требования отличаются: от простых Swing клиент-серверов до клиент-серверов с web-сервисами).
С записками.
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