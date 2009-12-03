Проект термического цеха с годовой программой

Тема работы "Проект термiчного цеху з рiчною програмою 75тон"(обизательно на укр языке)

Строниц прмерно 150, больше, меньше. И не менее 6 плакатов

Национально технический университет Украины "КПИ"

г.Киев

Инженерно-физический факультет, специальность "Металловеденье и термообработка металлов"

Есть методичка и первая часть работы, в которой недостает двух таблиц(как их делать не знаю). Есть пример работы и теория.