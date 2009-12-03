Жесткость градиентных солитонов Риччи

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Диплом

стр 70-80

оригинальность 80%

Пишите срок, ст-ть

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад