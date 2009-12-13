Курсовая Бухгалтерский (финансовый) учёт

Предмет – Бухгалтерский (финансовый) учёт

Срок: 7 дней

Тема – Учёт товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле (25 – 30 странниц)

-Введение (2е страницы)

1)1ых 2а абзаца про актуальность без слова актуальность

2)Цель: теория и практика порядок ведения моей темы

3)Для достижения данной цели необходимо поставить задачи (5ть задач глаголами без повторов)

4)Объект исследования

Глава №1 – Теоретические аспекты

1.1 правовое регулирование

1.2 Экономическое содержание понятий моего вопроса

1.3 Перечень документов с описанием (+приложения)

1.4 МСФО

1.5 Исторический Аспект

Глава №2 – Бухгалтерский учёт в ООО «Рога и ….

2.1 Экономическая характеристика объекта исследования

- устав, организационная структура, структура бухгалтерии, характеристика деятельности предприятия (4ре страници)

2.2 форма отчётности №2 , далее таблица и вывод по ней.

2.3 учёт поступления ОС

2.4 учёт списания матерьяльных средств (со ссылками на литературу)

Глава №3 Бухгалтерская, финансовая отчётность.

-Заключение (2е страници)

Цель – достигнута, для её достижения были выполнены задачи…

Исследования

Список литературы (20-25 источников из них не более 15ти нормативных)

+ Г.А. Николаева Учёт в торговле (2008)( книжка есть если что могу отсканировать и выслать)