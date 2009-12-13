Курсовая Бухгалтерский (финансовый) учёт

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Предмет – Бухгалтерский (финансовый) учёт
Срок: 7 дней
Тема – Учёт товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле (25 – 30 странниц)
-Введение (2е страницы)
1)1ых 2а абзаца про актуальность без слова актуальность
2)Цель: теория и практика порядок ведения моей темы
3)Для достижения данной цели необходимо поставить задачи (5ть задач глаголами без повторов)
4)Объект исследования
Глава №1 – Теоретические аспекты
1.1 правовое регулирование
1.2 Экономическое содержание понятий моего вопроса
1.3 Перечень документов с описанием (+приложения)
1.4 МСФО
1.5 Исторический Аспект
Глава №2 – Бухгалтерский учёт в ООО «Рога и ….
2.1 Экономическая характеристика объекта исследования
- устав, организационная структура, структура бухгалтерии, характеристика деятельности предприятия (4ре страници)
2.2 форма отчётности №2 , далее таблица и вывод по ней.
2.3 учёт поступления ОС
2.4 учёт списания матерьяльных средств (со ссылками на литературу)
Глава №3 Бухгалтерская, финансовая отчётность.
-Заключение (2е страници)
Цель – достигнута, для её достижения были выполнены задачи…
Исследования
Список литературы (20-25 источников из них не более 15ти нормативных)
+ Г.А. Николаева Учёт в торговле (2008)( книжка есть если что могу отсканировать и выслать)
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