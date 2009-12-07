Курсовая основы аудита

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую работу по основам аудита.

Срок выполнения 07.12.2009

Задания в прикрепленном файле.

Оплата работы после ее проверки.

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14 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
aksi1
Мария 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
4 дня