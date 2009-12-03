Курсовая по WinApi

$50
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Курсовая - тема "Разработка тестирующей системы"

Программа на WinApi. Тестирует знания (примерный тест-на любую тему), обрабатывает результаты, можно редактировать тесты, задавать разные права тестируемых.

+ поясн.записка объемом 30-35 стр. (аналитический материал, проектирование, конструкторская часть )

На выполнение есть две недели. Оплата по webmoney или yandex.

14 лет назад
eKuZnetZova
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
shapod
Денис 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
15 дней