Сценарии для комиксов

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок237 просмотров
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Здравствуйте, ищу человека для написании сценария комиксов. Желательно с Украины , Киев.

Опыт написании сценариев для комиксов обязательно!

Отправляйте Ваши предложения с указанием примерных расценок за работу, сроков исполнения, и обязательно примеры работ.

С уважением, Роман

14 лет назад
diz_top
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад