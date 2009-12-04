Сценарии для комиксов

Необходимо выполнить рерайт главы курсовой работы объемом 18000 знаков (оригинальность 80%). Жду Ваши предложения по срокам и цене. Обратите внимание - мне не нужна оригинальность 95-100% как предлагают многие, а только 80%!!! Рерайт необходим в течение ближайших ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, ищу человека для написании сценария комиксов. Желательно с Украины , Киев.
Опыт написании сценариев для комиксов обязательно!
Отправляйте Ваши предложения с указанием примерных расценок за работу, сроков исполнения, и обязательно примеры работ.
С уважением, Роман
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Курсовая - тема "Разработка тестирующей системы" Программа на WinApi. Тестирует знания (примерный тест-на любую тему), обрабатывает результаты, можно редактировать тесты, задавать разные права тестируемых. + поясн.записка объемом 30-35 стр. (аналитический материал, проектирование, конструкторская часть ) На ...Закрыт14 лет назад
Надо сделать записку по заданному содержанию курсовой и базу данных в Access. Указывайте почту куда выслать задание, для уточнения стоимости и срока выполнения.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать реферат (Практическая часть). Смотрите в приложении. Пишите 563-379-733Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Если "Критерии устойчивости Рауса-Гурвица, Михайлова и Найквиста" вам знакомы, прошу откликнуться. Количество листов в работе по необходимости. Пишите на [email protected], с пометкой "АСУ"Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема на выбор в приложенииЗавершен14 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по основам аудита. Срок выполнения 07.12.2009 Задания в прикрепленном файле. Оплата работы после ее проверки. Жду предложений по цене!!!Закрыт14 лет назад
Курсовая работа (без практической части) . Тема : "Роль метафоры и метонимии в обогащении немецкого словаря". Крайний срок 8 декабря Критерии к работе в прикрепленном файле .Закрыт14 лет назад
Диплом. "Освещение проблем и опыта начального образования в периодической печати 2005-2009 год". Срок 15 дней. Антиплагиат от 70%Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Диплом стр 70-80 оригинальность 80% Пишите срок, ст-тьРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад