Сценарии для комиксов

Необходимо выполнить рерайт главы курсовой работы объемом 18000 знаков (оригинальность 80%). Жду Ваши предложения по срокам и цене. Обратите внимание - мне не нужна оригинальность 95-100% как предлагают многие, а только 80%!!! Рерайт необходим в течение ближайших ...