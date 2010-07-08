diz_top

Роман Паламар diz_top

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Графический дизайн, Веб дизайн, Иллюстрации, Видео дизайн

Здравствуйте :) Добро пожаловать на страничку Творческой мастерской "Культбаба"

Мы предоставляем услуги в сфере Дизайна.

- Графический дизайн ( разработка логотипов, корпоративных стилей, рекламы )

- Веб дизайн ( разработка веб сайтов )

- Иллюстрации ( разработка иллюстраций, комиксов, концепций персонажей для игр )

- Видео дизайн ( разработка видео презентаций, музыкальных клипов, 2D/3D анимация )

Здесь на Веблансере мы ищем единомышленников, партнеров по бизнесу, программистов, флеш - программистов / аниматоров, копирайтеров, seo оптимизаторов, дизайнеров для сотрудничества и реализации проектов.

Если Вас интересует сотрудничество, пишите на [email protected]

Приглашаю Вас на сайт www.cultbaba.com

C уважением и наилучшими пожеланиями,

Роман Паламар

  • Доработка сайта на Wordpress

    Здравствуйте, Нужно сделать несколько доработок сайта на вордпресе: 1. Возможность загрузить аватарку в профайле пользователя с последующим отображением на форуме Mingle Forum ( плагин на вордпресе). 2. Изменить редактор тем/ сообщений форума Mingle Forum на более ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Нужен веб дизайнер для совместной работы на проектах. Требование: - Обезательно знание и работа в Иллюстраторе. - Быть на связи - Хорошое чуство сочетания цветов. - Портфолио Примеры работ отправлять на мейл. [email protected] С уважением, Роман

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка php модуля

    Здравствуйте, ищу php - программиста Существует проблема в кодировке в модуле календарь ( TYPO3 ) ..., см. прикрепленный файл error_ke_yac.png .... И - Неправильно отображается день недели. - Не работает "Показать прошедших соревнований" в Internet Explorer - Ошибка на ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка страниц для портала ( для WWWolf )

    $500

    Нужно сверстать главную страницу сайта и страницы контенту (6), для интернет портала. Обязательные требование: Кроссбраузерность, IE6, валідность W3C, блочная вестка ( div ), комментирование кода. Сроки - 2 дня.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка страниц сайта + доработка формы обратной.

    Здравствуйте, Ищу верстальщика - программиста для верстки нескольких страниц а также доработки формы обратной связи. Обязательный опыт работы с иероглифами ( японские ), кроссбраузерность и валидность коду. Пишите в скайп.

    Форма обратной связи
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Админка для страницы новостей.

    Здравствуйте, нужно сделать админку для страницы новостей. Чтобы редактировать новости через ХТМЛ редактор. Доступ до админки через пароль. СМS не использовать. Может у кого то есть уже готовые решения. Пишите в скайп. С уважением, Роман.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка контента для сайта

    Всім доброго дня, Шукаю копірайтера - креативщика для реалізації спільних проектів по розробці контенту для сайтів. Основні вимоги: вільно та грамотно володіти Українською, Російською мовами, вміння писати контент який "продає", творчий підхід - не типовість контенту, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Розработка сайта на ТYPO3

    $300

    Здравствуйте, Ищу программиста для совместной работы на проекте по разработке веб сайта. Обязательно опыт работы и реализованные проекты на TYPO3. Знание всех аспектов системы TYPO3 и опыт разработки функциональных модулей. Желательно проживание в Украине. Функциональность сайта подобна: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SEO, SMO специалист

    Всем здравствуйте, Ищу SEO / SMO специалистов для сотрудничества на проектах. Обязательно с опытом и успешными проектами. Преимущественно с Украины. Пишите Ваши предложения не електронку [email protected], указывайте примеры работ, ориентировочные цены, сроки, Ваши условия. Спасибо. С уважением, Роман

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прогонка сайта по социальным закладкам

    Здравствуйте, Нужно прогнать сайт по социальным закладкам. Ищу человека который смог бы это сделать качественно. Сроки: до нового года! Пишите предложения. Спасибо. С уважением, Роман

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сценарии для комиксов

    Здравствуйте, ищу человека для написании сценария комиксов. Желательно с Украины , Киев. Опыт написании сценариев для комиксов обязательно! Отправляйте Ваши предложения с указанием примерных расценок за работу, сроков исполнения, и обязательно примеры работ. С уважением, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка Flash игры - тема Футбол

    Всем Здравствуйте, Ищу flash - программиста для сотрудничества. Нужно разработать flash игру на тему Футбола. Дизайн элементов игры за мною. Пример игры: http://flash.maxipack.ru/games/Sport/89/MiniBall_Futbol_yurskogo_perioda.html Интересует стоимость и строки реализации подобного проекту. Отправьте Ваши предложение с примерами работ на электронный адрес. ...

    Flash
    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание контента для веб сайта.

    $40

    Здравствуйте, требуется коппирайтер для написание креативних и не обычных текстов для веб сайта. Ключи: Творчество, Дизайн, [ удалено ], [ не подходит ], [ удалено ], [ неизвестно ]. Страницы: главная, услуги ( 4 ), страница ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание контента для корпоративного сайта (Киев)

    Здравствуйте, Ищу копирайтера с Украины,Киев для сотрудничества на проектах. Задача: Написание контента для корпоративного сайта ( на укр. ) - Про компанию - Миссия компании - Команда - Услуги ( отдельно про услуги ) - Портфолио ( отдельно про работы ) - Клиенты ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Информационный портал

    Разработка Информационного порталу, преимущественно под основу использовать Drupal.( рассмотрю Ваши вариант реализации ) Краткое описание функциональности: - информационные. разделы (новости, комментирование, рейтинг) - пользователи ( реєстрация, профиль, функциональность в зависимости от группы, возможность писать в определенных разделах) - ...

    Drupal
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
leechuck
Игорь 
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Перевести сайт на движок на движок Joomlа
Рекомендую Романа как идеального заказчика. Вежлив, терпелив, пунктуален ! Всегда идет навстречу предложениям !
Спасибо Игорь! За отлично сделанную работу! Буду обязательно обращаться к тебе в будущем. Всем советую! Удачи тебе! и профессионального роста!
Ответный отзыв
mrcloud
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Починить сайт на Drupal
Отличный заказчик! Оперативно изложил, что случилось с сайтом, что привело к скорейшему восстановлению. Рекомендую!
Дякую за оперативну роботу! Женя зробив все як треба! Дякую! З повагою, Роман
Ответный отзыв
incapsulate
Даниил 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Доработка php модуля
Очень доволен сотрудничеством. Всегда на связи, четкая постановка задачи, быстрая оплата. Было очень приятно работать с Романом.
Спосибо Даниилу за отлично сделанную работу! 100% Спец!!! ) Роман.
Ответный отзыв
MrWolf
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
$150
10 баллов
13 лет назад
Верстка страниц для портала ( для WWWolf )
Приятно было работать с Романом. Остались только положительные эмоции от сотрудничества. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Обращайтесь еще, буду только рад.
Спасибо Александру за качественную работу! Сделал все кроссбраузерно, валидно и в сроки. Могу сказать что Александр действительно понимает как нужно верстать и как работают браузеры и его советам лучше прислушаться ) Обязательно буду сотрудничать на других проектах! Удачи Тебе! И побольше интересных проектов. С уважением, Роман Творческая мастерская "Культбаба" www.cultbaba.com
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Scorpy
Лена 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$4
10 баллов
13 лет назад
Разработка контента для сайта
Роман, спасибо за творческое и очень интересное задание! Приятно, что ты так уважительно относишься к труду копирайтерскому :) Я счастлива, что мне повезло познакомиться с таким удивительным и приятным в общении человеком. Оценка действительно - 100 баллов.
Дякую Олені за чудово виконану роботу. Я задоволений результатами і обов'язково буду співпрацювати і надальше. Бажаю тобі творчої наснаги та успіхів у тому що ти робиш. З повагою, Роман.
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