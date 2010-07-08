Здравствуйте, нужно перевести один сайт на движок Joomlа. Исполнитель приемущественно с Украины. За деталями ображайтесь на скайп: palamar.roman Спасибо! С уважением, Роман
Здравствуйте :) Добро пожаловать на страничку Творческой мастерской "Культбаба"
Мы предоставляем услуги в сфере Дизайна.
- Графический дизайн ( разработка логотипов, корпоративных стилей, рекламы )
- Веб дизайн ( разработка веб сайтов )
- Иллюстрации ( разработка иллюстраций, комиксов, концепций персонажей для игр )
- Видео дизайн ( разработка видео презентаций, музыкальных клипов, 2D/3D анимация )
Здесь на Веблансере мы ищем единомышленников, партнеров по бизнесу, программистов, флеш - программистов / аниматоров, копирайтеров, seo оптимизаторов, дизайнеров для сотрудничества и реализации проектов.
Если Вас интересует сотрудничество, пишите на [email protected]
Приглашаю Вас на сайт www.cultbaba.com
C уважением и наилучшими пожеланиями,
Роман Паламар
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Ищу php программиста ( только с Украины ) для доработки и развития проекта. Более подробно по скайпу. skype: palamar.roman С уважением, РоманВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, Нужно сделать несколько доработок сайта на вордпресе: 1. Возможность загрузить аватарку в профайле пользователя с последующим отображением на форуме Mingle Forum ( плагин на вордпресе). 2. Изменить редактор тем/ сообщений форума Mingle Forum на более ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Здравствуйте, Нужно поченить форум от вируса. и обновить до последней версии. Сроки - сегодня. Форyм PHPBBТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, ищу php - программиста Существует проблема в кодировке в модуле календарь ( TYPO3 ) ..., см. прикрепленный файл error_ke_yac.png .... И - Неправильно отображается день недели. - Не работает "Показать прошедших соревнований" в Internet Explorer - Ошибка на ...Завершен13 лет назад
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Нужно сверстать главную страницу сайта и страницы контенту (6), для интернет портала. Обязательные требование: Кроссбраузерность, IE6, валідность W3C, блочная вестка ( div ), комментирование кода. Сроки - 2 дня.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
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- $300
Здравствуйте, Ищу программиста для совместной работы на проекте по разработке веб сайта. Обязательно опыт работы и реализованные проекты на TYPO3. Знание всех аспектов системы TYPO3 и опыт разработки функциональных модулей. Желательно проживание в Украине. Функциональность сайта подобна: ...Завершен14 лет назад
Всем здравствуйте, Ищу SEO / SMO специалистов для сотрудничества на проектах. Обязательно с опытом и успешными проектами. Преимущественно с Украины. Пишите Ваши предложения не електронку [email protected], указывайте примеры работ, ориентировочные цены, сроки, Ваши условия. Спасибо. С уважением, РоманПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Нужно прогнать сайт по социальным закладкам. Ищу человека который смог бы это сделать качественно. Сроки: до нового года! Пишите предложения. Спасибо. С уважением, РоманПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, ищу человека для написании сценария комиксов. Желательно с Украины , Киев. Опыт написании сценариев для комиксов обязательно! Отправляйте Ваши предложения с указанием примерных расценок за работу, сроков исполнения, и обязательно примеры работ. С уважением, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
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Требуется написание контента для промо - сайта: описание призов, тексты сообщений, раздел Вопросы - Ответы. С уважением, РоманЗавершен14 лет назад
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- $40
Здравствуйте, требуется коппирайтер для написание креативних и не обычных текстов для веб сайта. Ключи: Творчество, Дизайн, [ удалено ], [ не подходит ], [ удалено ], [ неизвестно ]. Страницы: главная, услуги ( 4 ), страница ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте, Ищу копирайтера с Украины,Киев для сотрудничества на проектах. Задача: Написание контента для корпоративного сайта ( на укр. ) - Про компанию - Миссия компании - Команда - Услуги ( отдельно про услуги ) - Портфолио ( отдельно про работы ) - Клиенты ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработка Информационного порталу, преимущественно под основу использовать Drupal.( рассмотрю Ваши вариант реализации ) Краткое описание функциональности: - информационные. разделы (новости, комментирование, рейтинг) - пользователи ( реєстрация, профиль, функциональность в зависимости от группы, возможность писать в определенных разделах) - ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад