Графический дизайн, Веб дизайн, Иллюстрации, Видео дизайн

Здравствуйте :) Добро пожаловать на страничку Творческой мастерской "Культбаба"

Мы предоставляем услуги в сфере Дизайна.

- Графический дизайн ( разработка логотипов, корпоративных стилей, рекламы )

- Веб дизайн ( разработка веб сайтов )

- Иллюстрации ( разработка иллюстраций, комиксов, концепций персонажей для игр )

- Видео дизайн ( разработка видео презентаций, музыкальных клипов, 2D/3D анимация )

Здесь на Веблансере мы ищем единомышленников, партнеров по бизнесу, программистов, флеш - программистов / аниматоров, копирайтеров, seo оптимизаторов, дизайнеров для сотрудничества и реализации проектов.

Если Вас интересует сотрудничество, пишите на [email protected]

Приглашаю Вас на сайт www.cultbaba.com

C уважением и наилучшими пожеланиями,

Роман Паламар