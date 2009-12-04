Курсовая на ASM

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Вывести несколько сеторов дискеты на экран в формате Hex-ASCII.

Количество секторов и адрес начального должны запрашиваться у пользователя.

Вывод осуществляется постранично, задержка между страницами - до нажатия любой клавиши.

+ пояснительная записка (не более 15-20 стр.)

14 лет назад
eKuZnetZova
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
S-t-i-t-c-h
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$50
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