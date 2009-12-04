Практическая часть к курсовой управленческий учет

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки187 просмотров
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План во вложении, выделенные красным пункты делать не надо. Материалы по предприятию предоставлю исполнителю. Жду цену и срок.

14 лет назад
Ovod13
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
imelen
Елена 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$50
7 дней