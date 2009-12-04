Вывести несколько сеторов дискеты на экран в формате Hex-ASCII. Количество секторов и адрес начального должны запрашиваться у пользователя. Вывод осуществляется постранично, задержка между страницами - до нажатия любой клавиши. + пояснительная записка (не более 15-20 стр.)
Практическая часть к курсовой управленческий учет
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План во вложении, выделенные красным пункты делать не надо. Материалы по предприятию предоставлю исполнителю. Жду цену и срок.
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