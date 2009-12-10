Добрый день ув. фрилансеры. Требуется сделать дипломную работу по теме: - "Технология ремонта карданного вала автомобиля Зил 130" В работе требуется сделать: 1.Введение, 2.Технический ремонт, 3.Охрана труда(Расчет вентиляции участка на котором происходит ремонт кардана), 4.Спец. часть(тепловой ...
Курсовая по деталям машин и основам конструиров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить курсовую работу по деталям машин и основам конструирования.
Задание: Спроектировать привод ленточного конвейера по схеме. Схема в файле!!!
Исходные данные в файле!!!
Работу выполнять нужно в AutoCad 2000 или более поздней версии (желательно 2000) , или если нет AutoCad,то в другом САПРе.
Вся литература имеется.
В задании некоторые данные нужно брать из книги Анурьева В.П. – Справочник конструктора-машиностроителя. Том 3. –М.:машиностроение 1978,но у меня имеется более позднее издание этой книги 2001 года,там более новые ГОСТы,но ее тоже можно использовать.
Срок выполнения до 10.12.2009 до 17.00
Оплата работы после ее проверки.
Работа должна быть выполнена строго согласно по плану!!!
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