Курсовая работа по соц. политике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок156 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую работу:

ТЕМА: СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ(НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)

АКЦЕНТ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ. ТЕОРИЯ+ПРАКТИКА,30-35 ЛИСТОВ,ВЫВОДЫ ПО ГЛАВАМ.

В ведении должно быть: Актуальность работы, задачи, цели, объект, предмет исследования.

Срок сдачи: 06.12.2009 до 19.00

Оплата работы после ее проверки.

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$45
1 день
Наталья выполнила сложную курсовую работу по социальной политике точно в срок. Работа была выполнена на профессиональном уровне. Всем рекомендую Наталью, как порядочного, ответственного исполнителя.
Арсений - отличный заказчик: четкое задание, спокойное, доброжелательное общение. Оплата - мгновенная :) Спасибо!
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