Орган-ия ремонта участка магистр-ного трубопровода

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Нужно написать курсовую работу содержанием 30-35 листов

Тема: Организация ремонта участка магистрального трубопровода.

Исходные данные:

1.Продольный профиль трассы

2.Диаметр магистрального трубопровода: 530х10мм

3.Вид ремонта: замена линейной задвижки

4.Объем ремонта (длина участка)

условия ремонта:суглинок легкий

место ремонта ПК 1749км. + 920

сроки ремонта:72 часа

Жду предложения и цену работы.

Содержание курсового проекта выложу позже.

14 лет назад
IlushkinER
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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