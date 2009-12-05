Переделать диплом

1. написать актуальность во введении

2. рисунки подписать в соответствии со стандартом

3. пункт 1.4. выполнить по стандарту, убрать философию

4. вывод подкорректировать

5. Аналитическую часть привести в строгое соответствие со стандартом. При хорошей информации - полное непонимание требований кафедры! изучить методичку и ни шагу в сторону!

Т.е главное переделать аналитическую часть!

Сроки очень маленькие. Работа нужна в понедельник (7.12.09)

Если не уверены что сможете сделать за такое короткое время, лучше не беритесь!!!!!!

Доп. требования вышлю на почту!