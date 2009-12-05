Переделать диплом

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. написать актуальность во введении
2. рисунки подписать в соответствии со стандартом
3. пункт 1.4. выполнить по стандарту, убрать философию
4. вывод подкорректировать
5. Аналитическую часть привести в строгое соответствие со стандартом. При хорошей информации - полное непонимание требований кафедры! изучить методичку и ни шагу в сторону!
Т.е главное переделать аналитическую часть!
Сроки очень маленькие. Работа нужна в понедельник (7.12.09)
Если не уверены что сможете сделать за такое короткое время, лучше не беритесь!!!!!!
Доп. требования вышлю на почту!
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