Система электроснабжения автомобиля

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Чертежи в Компасе (желательнее) или в Автокаде

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mak6360
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Заказ сделан в срок, ТЗ учтено. Отдали клиенту, надеемся, что все будет отлично. Фрилансер постоянно на связи, очень удобно работать. Рекомендую. Мария Станиславовна, директор Компании Школьник-Студент-Выпускник.
Отличный заказчик, постянно на связи, исчерпывающие ответы на мои вопросы, быстрая оплата выполненной работы. Рекомендую всем к сотрудничеству.