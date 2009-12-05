Курсовая правовая

Если термины "Кейнсианская теория" и "теория Фишера" вам хорошо знакомы, прошу откликнуться. Практика. Расчеты. Количество листов в работе по необходимости. Методичку с подробным заданием вышлю на почту заинтересовавшимся, (она в архиве чуть более 3,5 Мб). Пишите на [email protected] ...