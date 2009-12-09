Курсовая работа по теплотехнике

Требуется выполнение несложной расчётной работы по теплотехнике (выполнение осуществляется по квартире в 46 квадратных метров). Все расчётные формулы даны, также как и все необходимые приложения для двух заданий.

Срок выполнения не более 4 дней. Оплата от 600 рублей. Возможен торг. Оставляйте свои предложения.

Сама расчётная работа по следующей ссылке (2.1 МБ) http://ifolder.ru/15335329