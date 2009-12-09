Курсовая работа по теплотехнике

$20
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Требуется выполнение несложной расчётной работы по теплотехнике (выполнение осуществляется по квартире в 46 квадратных метров). Все расчётные формулы даны, также как и все необходимые приложения для двух заданий.

Срок выполнения не более 4 дней. Оплата от 600 рублей. Возможен торг. Оставляйте свои предложения.

Сама расчётная работа по следующей ссылке (2.1 МБ) http://ifolder.ru/15335329

14 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dim19-81
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работа была выполнена очень быстро за 1 день, качественно и добротно. Приятно было работать с этим человеком, потому всем рекомендую.
Очень приятно было работать с Алексеем, всем рекомендую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Четко поставленная задача + дополнительные справочные данные, помогли мне быстро справиться с работой. Оплатой я доволен.