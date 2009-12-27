Перспективы развития туризма в России

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План курсовой:

введение

1.понятие туризма и его виды

2.история развития туризма в России

3.проблемы и перспективы развития туризма в России

заключение

14 лет назад
stepsgood
Иван 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
M_marisha
Мария 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
36 отзывов(-3)
14 лет назад
$30
5 дней
Работа выполненна на достаточно высоком уровне. Полностью соотвествует поставленным целям и задачам. Защищена на 5. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую.
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую Степана как ответственного заказчика!!!