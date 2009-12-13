Курсовой проект на Visual C/C++ и Haskell

Требуется выполнение несложной расчётной работы по теплотехнике (выполнение осуществляется по квартире в 46 квадратных метров). Все расчётные формулы даны, также как и все необходимые приложения для двух заданий. Срок выполнения не более 4 дней. Оплата от ...
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Задача:
программа, задающая обычные операции над множествами: 1) объединение, 2) пересечение, 3) разность, 4) обратное пересечение
1) Реализовать програмный модуль в соответствии с задачей, с использованием императивного стиля программирования на языке Visual C/C++
2) Реализовать програмный модуль в соответствии с задачей, с использованием функционального стиля программирования на языке Haskell
ICQ: 421745534
Email: [email protected]
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