Курсовой проект на Visual C/C++ и Haskell

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Задача:

программа, задающая обычные операции над множествами: 1) объединение, 2) пересечение, 3) разность, 4) обратное пересечение

1) Реализовать програмный модуль в соответствии с задачей, с использованием императивного стиля программирования на языке Visual C/C++

2) Реализовать програмный модуль в соответствии с задачей, с использованием функционального стиля программирования на языке Haskell

ICQ: 421745534

Email: [email protected]

14 лет назад
Sicheff
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ibazanov
Иван 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Я очень доволен результатом! Не ожидал что Иван так все быстро сделает =) Он очень ответственный человек, на него можно положиться! Всем рекомендую!!!
Все хорошо