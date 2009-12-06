Реферат по административному праву

Необходимо сделать курсовую работу по электроэнергетике. Расчет районной подстанции. Методичку прикрепил.У кого есть время, оставляем контакты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание реферат по теме: Административные наказания: сущность, назначение и виды. Требуемый объём до 15 страниц!!!
Срок исполнения: желательно 1 день, но максимум 2. Цена - 450 рублей. Работу я проверяю антиплагиатом, а это значит что даже если вы откуда то копируйте работу, то антиплагиат должен выдавать не менее 80% оригинальных блоков, исключение составляют ТОЛЬКО цитаты из учебников и информационно-справочных сайтов.
Предложения я принимаю ТОЛЬКО от людей имеющих не менее 3 положительных отзывов по выполнению подобного рода работ, если же вы тут новичок но хотите выполнить данную работу, то увы Вам придётся работать за меньшие деньги в начале нашего сотрудничества.
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