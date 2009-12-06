Курсовая работа по электроэнергетике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Необходимо сделать курсовую работу по электроэнергетике. Расчет районной подстанции. Методичку прикрепил.У кого есть время, оставляем контакты.

14 лет назад
grove
Павел 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад