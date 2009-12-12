Курсовая по основам ВЭД

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки185 просмотров
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Необходимо две курсовые работы на темы:

1. "Свободные экономические зоны РФ" (нужно 3 главы)

2." Международная торговля лицензиями" (нужно 3 главы)

Проверка на плагиат (Не менее 70 % оригинальности)!

1 глава-Теория

2-Анализ существующей ситуации на рынке. Таблицы, графики. к табл.-комментарии

3-Свои выходы из сложившейся ситуации,выводы

Объём около 30 стр.

Срок - 4 дня

14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$45
5 дней
Не первый раз работаю с Марией, и как всегда работа выполнена на отлично!!! Спасибо!
все ок