Курсовая работа.

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Необходимо составить концептуальную модель БД для проектируемой информационной системы.

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14 лет назад
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад