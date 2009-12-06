Курсовая работа. Mathcad.

Тема: Этапы и методы диагностики кризиса. Предмет: Теория Антикризисного Управления. Обьем: 30 страниц. От Вас: Сроки и стоимость. Москва Связь по телефону, личные сообщения, icq.
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