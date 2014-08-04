Организация и техника внешнеторговых операций

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Предмет: Организация и техника внешнеторговых операций

Тема работы: Организация международной бартерной торговли. Роль России в международном бартере.

Тип работы: Курсовая работа

Количество страниц: 25-30

Шрифт: 14

Межстрочный интервал: Полуторный

антиплагиат не менее 70%

срок 9.12.09

оплата яндекс-деньги

14 лет назад
nataschka
Наталья 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
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