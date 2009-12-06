Доклад по праву срочно! В течении 3-4 часов!

$17
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что нужно?

Нужен доклад, по объёму не более 10 минут, среднего чтения.

НА тему: "Общая характеристика преступлений:

1) В экономической сфере деятельности

2)Против собственности."

Доп.требования:

использовать характеристику главы УК РФ с позиции объекта, и субъекта.

классифицированность

"кого привлечь и до сколько лет"

рассмотерть незаконную предпринимательскую деятельность, контробанду, неуплату налогов и т.д.

====================================================================

Главное до 22.00 по мск.

14 лет назад
kiruxa36
Кирилл 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
anstasia
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$17
1 день
Приятно было работать с Анастасией, оперативно, качественно, в срок, вообще работа выполнена на уровне. В целом доволен, всем рекомендую!