Доклад по праву срочно! В течении 3-4 часов!

Требуется выполнение несложной расчётной работы по теплотехнике (выполнение осуществляется по квартире в 46 квадратных метров). Все расчётные формулы даны, также как и все необходимые приложения для двух заданий. Срок выполнения не более 4 дней. Оплата от ...